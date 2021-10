Il est tombé amoureux de Charlotte Corday !

Au départ, il s'agissait de nouvelles et de pièces de théâtre. Puis la passion des grands hommes qui ont fait la France l'a rattrapé. Son premier livre distribuée par une maison d'édition (Ysec) s'intitulait Moi Louis XIV qui aie tant aimé la France.



Dédicaces en costume

Évoquer les grands hommes qui ont fait la France? Pas uniquement. Comme tout Caennais qui se respecte, cet auteur de 37 ans a entendu parler de Charlotte Corday. Au fil du temps et de ses multiples lectures, il en est tombé amoureux ! «C'est une femme qui est allée au bout de sa volonté : menacer la Terreur pour voir naître la vraie République», explique Éric Leclercq. Rien d'étonnant à ce qu'il lui consacre son second roman, chez le même éditeur. Le titre : Moi Charlotte Corday qui défie la Terreur. À la manière de son ouvrage sur Louis XIV qui prenait la forme d'une confession du Roi Soleil sur son lit de mort, Éric Leclercq s'est glissé «dans la peau de l'âme de feue la Caennaise révoltée». Racontée à la première personne du singulier, ce livre revient sur le destin de cette normande partie pour la capitale assassiner le citoyen Marat.

Éric Leclercq a mis un point final à son histoire de Charlotte Corday en septembre 2009. Depuis cette date, il enchaîne les dédicaces d'une façon des plus originales. «Mon but était d'innover, et de faire plonger les lecteurs dans l'Histoire, d'où la naissance des dédicaces costumées». Vêtu de son habit de sans-culotte, l'écrivain paraphe ses livres et pose pour les photos dans les librairies de la région. «Une façon de faire rêver les petits et les grands».

Pratique : Moi, Charlotte Corday qui défie la Terreur, 14€, édition YSEC.







