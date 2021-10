Hockey : premiers mouvements chez les Drakkars

Une première recrue a été enregistrée par le club caennais mercredi 10 avril. Vadim Gyesbreghs, belge de 21 ans, arrive tout droit de Dunkerque. Ce solide défenseur (1,92 m pour 100 kg) est présenté comme un joueur mobile, disposant d'un bon lancer et d'une bonne technique individuelle. "Je pense qu'il peut s'imposer comme un joueur cadre, avance l'entraîneur Luc Chauvel. Je n'ai pas envie de lui mettre de la pression, mais je ne fais pas un gros pari avec lui. Je sais de quoi il est capable."

Objectif : garder les attaquants

Caen n'ayant pas les moyens financiers de recruter des joueurs d'expérience, l'arrivée de Vadim Gyesbreghs semble constituer un bon compromis. Renforcer le secteur défensif est une priorité au vu des difficultés rencontrées en la matière la saison dernière, mais les Drakkars ne souhaitent pas tout chambouler. "Deux-trois petits changements apporteront de la fraîcheur. On cherchera à faire des coups. Le budget ne sera pas revu à la hausse et les joueurs sont dans une bonne dynamique, ils ont bien progressé."

En plus de quelques arrière, un attaquant arrivera assurément, quelque soit la décision prise par ceux qui garnissent actuellement les rangs caennais. Dans ce domaine, Caen mise beaucoup sur ce qu'il a déjà. "Le meilleur recrutement qu'on peut faire, c'est garder Thiery Poudrier et Jean-Christophe Gauthier", ne cache pas Luc Chauvel. Les deux Québécois ont porté l'attaque caennaise à bout de bras cette saison en inscrivant 32 buts à eux deux.

"Ils ne sont pas du tout dans la même situation, mais on a fait tout notre possible pour les conserver et ne pas avoir de regrets. J'ai bon espoir qu'ils resignent avec nous." Tous les joueurs de la saison 2012-2013, à l'exception de Timothée Franck, ont reçu une nouvelle proposition de contrat… et une date butoir pour livrer leur réponse. "Chacun prospecte de son côté", précise Luc Chauvel, qui a connu avec Lucas Savoye (retourné à Gap) un premier départ. "J'en saurai beaucoup plus autour du 25 avril."