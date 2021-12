Hockey : du mouvement chez les Drakkars de Caen

La future équipe du Hockey Club de Caen se construit petit à petit et visiblement dans la douleur. Après l'arrêt d'Udo Marie et les départs de Numa Besson et Clément Fouquerel, les dirigeants caennais ont enregistré une mauvaise nouvelle supplémentaire. Pierre Bennett, attaquant formé au club, a décidé de raccrocher les patins pour se consacrer à ses études de droit.

Deux joueurs ont en revanche prolongé leur contrat à Caen : le Québécois Jean-Christophe Gauthier, au talent indéniable mais au rendement décevant la saison dernière, et le deuxième gardien Lucas Savoye. Au même moment, deux autres éléments se sont engagés en faveur des Drakkars : Lucas Normandon et Blake Cosgrove. Le premier, âgé de 23 ans, défendra les cages caennaises. Il arrive en provenance d'Angers. Le second, 26 ans, est un défenseur canadien qui évoluait à Reims (D1) la saison dernière. D'un gabarit moyen (1,78 m), c'est un joueur porté vers l'offensive, comme en attestent ses neuf buts en D1.