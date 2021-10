L'Oiseau fait la part belle à la culture caennaise

"Nous avons voulu faire un magazine avec le contenu que nous voulions car nous ne le trouvions pas ailleurs. C'est un bel objet que nous souhaitions avoir en mains", explique Michaël Roth, le responsable de la publication.

Envolée graphique

Aéré, laissant la part belle aux textes, L'Oiseau se distingue aussi par sa ligne graphique soignée. Et pour cause, tout juste sortie d'une formation à l'école supérieure d'arts & médias de Caen l'été dernier, Lara Spelsberg, en charge de la conception graphique, a préféré créer son emploi, plutôt que d'en chercher un. "Avec Michaël, nous avons décidé de monter notre projet professionnel et de lancer le premier numéro le 17 décembre".

Partant à la découverte d'artistes locaux, L'Oiseau est avant tout un magazine culturel. Le lecteur a aussi le droit de suggérer une image, avec la publication en double page du meilleur cliché reçu. L'Oiseau est vendu dans "les endroits que nos lecteurs fréquentent", au prix de 2,50 €.

Pratique. Une soirée-concert est organisée pour le lancement du troisième numéro, vendredi 19 avril (20h30), à La Cagna.