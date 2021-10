Découvrez les meilleurs moments de la conférence de presse d'avant match d'Alexandre Cuvillier :

Remonté, Cuvillier a sorti ce qu'il avait sur le coeur avant le match décisif de ce vendredi à Angers. "Le plus navrant, c'est ce qu'on produit", "tant que la situation ne fera chi... personne, on continuera comme ça et quand il y aura plus de mecs qui se soucieront de la situation, on avancera" ou encore "c'est pas le moment de se chi... dessus", telle est la sélection des phrases les plus fortes signées du volcanique milieu normand....

Cuvillier (SM Caen) : "Pas le moment de se chi... dessus !" Impossible de lire le son.

(son sportacaen.fr)