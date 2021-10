Hérouville : du Feng Shui à la maison de retraite

C'est un établissement pour personnes âgées où cadre extérieur et décoration tiennent une place toute particulière. Elle peut accueillir 79 personnes, dont 23 dans un espace protégé réservé aux personnes souffrant de troubles de mémoire.

Outre l'agencement précis du mobilier et des objets de décoration, la structure se démarque par la présence d'espaces de détente : "pour stimuler tous les sens, explique le directeur de la résidence, Jean-Luc Kerdraon, nous disposons d'une salle de balnéothérapie, de luminothérapie et de massage, comme de vrais salons de coiffure et d'esthétique."

"Bien-être" : le maître-mot s'applique aussi à l'organisation générale, étudiée pour s'adapter au maximum aux résidents. "Nous essayons de coller au plus près au rythme de vie de chacun, dans la mesure du possible. Nos résidents choisissent l'heure de leur petit-déjeuner, de leur douche... Qui plus est, nous proposons des équipements pour faciliter l'accueil de leurs familles."