L'écluse de Ouistreham augmente ses performances

Le chantier est spectaculaire. Il doit conforter la solidité de la grande écluse, très sollicitée par le passage de centaines de cargos chaque année. "L'objectif, c'est d'assurer la résistance des bajoyers (les parois latérales des écluses NDLR) et de garantir ainsi le bon vieillissement de l'écluse, ouvrage tout à fait vital pour l'activité commerciale du port", explique Jean-Michel Sévin, directeur général de Ports normands associés. "Ces travaux vont surtout permettre de gagner un mètre de marée, et pouvoir faire passer des bateaux sur des plages horaire plus larges."

Les travaux, d'une grande complexité, nécessitent du temps. "La reprise en sous-œuvre consiste à poser des micro-pieux et y injecter du béton, et à doubler les parois pour conforter la stabilité de l'écluse", détaille Georges Bertot, chargé de l'opération sur place. Un tiers des travaux a déjà été réalisé, et le chantier devrait s'achever à la fin de l'année 2013. Il aura coûté 3,2 millions d'euros.

440 mètres à reprendre

De ce grand tumulte, il ne restera pourtant aucune trace : les trous effectués sont rebouchés au fur et à mesure que le chantier avance. En tout, 220 mètres doivent être repris, et des deux côtés. "Il n'y a pas vraiment de nuisances, parce qu'on ne peut de toute façon pas passer à cet endroit. Et ça ne génère pas tellement de bruit", constate Gérard Raffé, le patron de la brasserie "Le Phare", située juste en face du chantier. "Ce qui me gêne davantage, c'est que personne ne sache ce qu'il s'y passe." Voilà qui est réparé !