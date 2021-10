Sa passion pâtissière en a fait une star sur M6

Il serait alors tentant d’y voir une déformation professionnelle de son métier d’assistante sociale… Et bien non ! La jeune femme de 36 ans exerce à Sotteville-lès-Rouen auprès de personnes âgées ou en situation de handicap. Elle entend briser une idée reçue sur sa profession, qui vise à favoriser l’autonomie des bénéficiaires et non à céder à leurs exigences.

Emission sur M6

A défaut de pouvoir trouver une explication rationnelle pour percer le mystère, il serait sans doute judicieux de s’en remettre à Goscinny.Delphine Morin est tombée dedans lorsqu’elle était petite ! Sa mère, son père et ses grands-parents, tous mettaient la main à la pâte pour régaler les papilles et capter l’attention de l’enfant une fois le tablier enfilé.

Bref, une chose est sûre : sa cuisine est aujourd’hui son terrain de jeu préféré. Sa soif de transmission l’a poussée à créer, il y a trois ou quatre ans, un blog où ses recettes sont compilées. C’est grâce à celui-ci qu’elle a été repérée par M6 pour participer à l’émission Le meilleur pâtissier. Convaincue par son mari d’y prendre part, bravant avec brio les étapes de sélection, elle est parvenue jusqu’en finale où sa charlotte aux fruits rouges a fait fureur.

Même si des projets sont à l’étude, le quotidien de cette mère de deux petites filles ne s’en est trouvé en rien chamboulé. N’aimant pas être sous les feux des projecteurs, Delphine Morin retient avant tout l’aventure humaine et ne cherche pas à forcer le destin : “J’aimerais vivre de ma passion, mais ça se fera si ça doit se faire !”.

Jonathan Rohamn