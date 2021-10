Nous allons parler du thriller de Roman Polanski: « The Ghost Writer » avec Ewan Mc Gregor et Pierce brosnan.













The Ghost, un " écrivain - nègre " à succès est engagé pour terminer les mémoires de l'ancien Premier ministre britannique, Adam Lang. Mais dès le début de cette collaboration, le projet semble périlleux : une ombre plane sur le décès accidentel du précédent rédacteur, ancien bras droit de Lang...







Ewan Mc Gregor nous prouve une nouvelle fois qu'il est un acteur de talent. Il nous campe un écrivain dépassé par les événements qui se prête au jeu de l'apprenti détective par instinct de survie. Lui pour qui la politique est un vaste marasme dont il ne saisit pas grand chose se retrouve impliqué à un haut niveau. Et ce n'est pas bon pour sa vie.

La réalisation est sobre, parfois un peu trop, on dénote quelques petites longueurs ici ou là. On est surtout perdu de temps en temps, des indices sensationnels dans le déroulement de l'enquête ne nous parlent pas. La tête ahurie d'Ewan Mc Gregor et la musqieu nous prouvent qu'on est devant un indice incroyable et pourtant c'est trop subtil pour qu'on comprenne tout de suite les implications. Ce n'est que plusieurs dizaines de minutes après qu'on comprend enfin le sens de tout ceci.

Un film parfois confus et lent mais quand même sympathique avec une tension qui s'installe progressivement.







Beaucoup de critiques voient dans le personnage fictif d'Adam Lang le sosie de Tony Blair, mais pas besoin de connaître son histoire pour apprécier l'histoire.







The ghost writer, c'est au cinéma depuis mercredi.