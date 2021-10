Les Rwandais s'unissent à Rouen

Alors que le génocide de 1994 causa la mort de près d'un million de personnes, essentiellement des Tutsies, la communauté rwandaise de Rouen cherche à tourner la page de ce tragique épisode et se bat pour présenter le Rwanda sous un autre jour.

Deux associations visent à promouvoir la culture rwandaise et aider les membres de la communauté à s'intégrer : l'Association pour la Promotion Culturelle Rwandaise et celle des Etudiants burundo-rwandais de Rouen.

Cette dernière est active depuis peu pour permettre aux étudiants, mais aussi lycéens ou même collégiens originaires du Rwanda ou du Burundi, de se retrouver et bénéficier de conseils, notamment en termes d'orientation. "Le Burundi et le Rwanda ont une histoire commune et partagent presque la même langue", rappelle Marcellin Rwego, président de l'ADEBR.