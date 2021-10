Rouen : les paramédicaux reviennent en force sur l’île Lacroix

Et pas n'importe quel cabinet : il s'agit d'un pôle de médecine physique et de kiné du sport.

Un pôle de médecine du sport

Le projet est né il y a quelques années dans l'esprit de Sylvie Maledon, kinésithérapeute de l'équipe de basket du SPO Rouen.

Depuis, l'idée a fait son chemin et a intéressé Christian Neau, le kinésithérapeute des Dragons, et Didier Pierre, autre masseur kinésithérapeute. En septembre 2012, les travaux ont débuté sur l'île Lacroix. D'abord imaginé de plain pied, le cabinet a finalement été conçu sur deux niveaux, pour une surface d'un peu moins de 1 000 m2. "Nous avons décidé d'agrandir la construction pour rentabiliser le projet. Il a fallu, en effet, planter une trentaine de pieux dans le sous-sol pour assurer la stabilité de la structure", note Didier Pierre.

A l'intérieur du bâtiment, dessiné par l'architecte Carine Vachey et réalisé par Equatech, ont été aménagés une vingtaine de boxes, ainsi qu'une salle de gym de 60 m2, une salle de rééducation et deux bassins, l'un d'eau chaude, l'autre d'eau froide. En plus des kinésithérapeutes et des ostéopathes, les patients pourront y consulter un médecin hypnologue, un podologue, une diététicienne et une sophrologue. "Il y aura aussi des préparateurs physiques qui donneront des cours de gymnastique individuelle". Reste à voir ce que l'installation de ce cabinet va donner au plan de la circulation. Avec le pont Corneille en sens unique et le pont Mathilde fermé, l'accès au Pôle Santé ne sera pas trop difficile. L'avenir le dira.