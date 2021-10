Rouen : les pays de l’Est sur grand écran à l'Omnia

Organisé au sein des cinémas Ariel de Mont-Saint-Aignan et l'Omnia de Rouen, ce zoom sur le cinéma d'Europe centrale et orientale est proposé du vendredi 12 au vendredi 19 avril.

Le petit nouveau de cette édition sera l'Islande. Pas vraiment à l'Est, certes, mais la programmation vaut le détour. Plusieurs œuvres du réalisateur Fridik Thor Fridriksson seront présentées au cours de cette édition, dans la catégorie "Retrospekt".

Au cours de cette édition, six films, de Roumanie, de Pologne et de Slovaquie, entre autres, seront soumis au vote du jury et présentés au public. Enfin, quatre films, plusieurs fois primés dans des festivals, seront présentés en avant-première. Parmi eux : Un mois en Thaïlande, ou encore La maison avec une tourelle.

Pratique. Du 12 au 19 avril. Informations complètes sur www.alest.org