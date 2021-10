La Normandy Channel Race part ce dimanche 14 avril de Caen

L'épreuve est devenue une course qualificative pour la Transat Jacques Vabre. Deux anciens vainqueurs seront au rendez-vous. Le marin dunkerquois Thomas Ruyant, vainqueur de la Route du Rhum 2010 et de la Normandy Channel Race la même année avec Tanguy Leglatin, signera son retour au sein de la Class 40.

Il a répondu positivement à l'invitation de Bruno Jourdren, médaillé d'argent aux Jeux Paralympiques de Pékin et deuxième de la Normandy Channel Race 2011 avec le Caennais Fabien Delahaye. Ce duo de choc tentera de battre Ned Collier-Wakefield, tenant du titre. Le Londonien sera associé cette année à Brieuc Maisonneuve, originaire de Jullouville.

Un parcours redoutable

La Normandy Channel Race, c'est une épopée de 1000 milles, qui traverse la Manche, longe les côtes de l'Angleterre, de l'Irlande avant de redescendre sur le Cotentin et les redoutables raz de Blanchard et de Barfleur. Un parcours que connaissent bien Halvard Mabire, le skipper cherbourgeois, et sa compagne et binôme sur l'eau, Miranda Merron. Par deux fois ils sont arrivés second de la course. Halvard Mabire nous explique pourquoi il est impossible de prédire qui va gagner :

Programme. Le village de la course ouvre du jeudi 11 au dimanche 14 avril (11h-20h) sur le port de Caen. Le départ fictif sera donné dimanche à Caen, avant le vrai départ au large d'Hermanville.