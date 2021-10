Les jeunes dirigeants d’entreprise font figure de modèles à Caen

Ils défendent l’idée d’un libéralisme responsable, c’est-à-dire d’une économie mise au service de l’Homme et de la vie en général.



Réfléchir, se former, s’engager

A Caen, le CJD se réunit deux fois par mois, dans le cadre de conférences, ou en petits groupes pour discuter des problématiques auxquelles sont confrontés les chefs d’entreprise. L’association est d’ailleurs de plus en plus sollicitée, bien qu’elle ne soit ni un parti politique, ni un syndicat, ni un partenaire social, mais une communauté de jeunes patrons qui mettent en commun leurs idées et leur expérience. “Nous cherchons à promouvoir la nouveauté, à nous tourner davantage vers la compétitivité locale” , explique Matthieu Hue, président du CJD. Chacun est acteur et s’engage à mettre en place au sein de leur entreprise les pistes évoquées lors des réunions : notamment celles qui peuvent contribuer au bien-être de tous ceux qui y travaillent.

Pratique. CJD, contact@cjdcaen.com