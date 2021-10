Roller-Hockey : les Conquérants terminent sur une fausse note

Alors qu'une petite chance de maintien – sans passer par le match de barrage – subsistait, il n'a pas existé contre un adversaire pourtant à sa portée. "On a mal commencé, indique l'entraîneur-joueur Antoine Rage. Quand on est mené 3-0 au bout de dix minutes de jeu, il est difficile de revenir. Comme d'habitude, on a manqué de concentration et de rythme."

Le but de Charly Hallard en fin de première mi-temps est resté sans suite, puisque Caen en a encaissé cinq autres. "On n'avait jamais pris autant de buts en Elite que cette saison. C'est grave. Il y a toujours un joueur qui décroche. L'équipe manque de leader." Les Conquérants terminent à leur place – l'avant-dernière – compte tenu de ce qu'ils ont montré. Leur survie en Ligue Elite se jouera le 1er juin à domicile contre le deuxième de Nationale 1.