Gaz : une centaine de personnes évacuées à Rouen

L'incident aurait pu être causé par un mouvement de terrain. Il est 23h30, ce lundi 8 avril, lorsque les pompiers sont appelés rue Leverrier, à Rouen, pour une grosse fuite d'eau ainsi qu'une fuite de gaz.

Une centaine de personnes a été évacuée et une douzaine d'appartements privés d'eau et d'électricité, le temps que le branchement soit réparé. Il n'y a pas eu de blessé et tout le monde a pu réintégrer son appartement quarante minutes après le début de l'opération. Tout était réparé et remis en service ce matin, mardi 9 avril.