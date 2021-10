Rééducation physique : l'institut d'Hérouville fait peau neuve

L'équipement, construit face à l'ancien (qui datait de 1993), devrait permettre de faire face à l'augmentation de l'activité. En 2012, 780 patients ont en effet été accueillis, soit 7% de plus que l'année précédente. "La prise en charge se fait exclusivement en hôpital de jour", explique Mélanie Frémont, assistante de direction. Les patients, à 98% originaires du Calvados, sont des personnes qui ont subi des accidents, adressées par les établissements de santé privés ou publics du département. Toutes ont besoin d'une rééducation dans les plus brefs délais.

Bientôt un centre pour les enfants

L'IMPR nouveau dispose d'un plateau kinésithérapie de près de 1 100 m2 . Il a coûté 11,7 millions d'euros. Les anciens locaux de l'IMPR ont été eux vendus à l'association Marie-Ange Mottier. Réhabilités, ils permettront en septembre prochain l'ouverture d'un centre de médecine physique et de rééducation pédiatrique. A ce jour, la structure d'accueil des enfants et adolescents la plus proche se trouve à la Ferté-Macé (Orne).