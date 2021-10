La table de la semaine : la Ficelle à Caen

Postée à mi-chemin de la rue de Bernières, c'est aussi le repaire de toute une clientèle de bureau pour la pause de midi. Et malgré ses trois (petits) niveaux, la réservation s'avère tout à fait nécessaire.

La "José", galette-star !

Cette popularité a quelques inconvénients, car tous n'apprécient pas la promiscuité et le bruit ambiant. Mais une fois un œil jeté à la carte, deux détailsfrappent d'emblée : il n'y a pas de menu, et les prix des galettes et des crêpes défient toute concurrence. Reste à tester la qualité des plats, dont la liste s'allonge au fil des pages. Des galettes au sarrasin toutes simples, aujambon ou au fromage de chèvre, à 3,80€, aux plus sophistiquées, comme la Norvégienne (saumon fumé, crème, citron) ou la Viroise (camembert, andouille, crème, oeuf), permettent aux gourmands de trouver leur compte.

Pour moi, ce fut la José (chèvre, pomme de terre, jambon, crème) également disponible en version Larzac avec du roquefort. Accompagnée d'une salade bienvenue et d'une bolée de cidre, la galette est croustillante et goûtue. J'adore ! Et pour ce prix-là, je me permets d'en reprendre une autre. Pour les amateurs de sucré, plus d'une quarantaine de crêpes (1,80 € à 5,40€) sont aussi proposées, ainsi que de nombreuses glaces.

Pratique. La Ficelle, au 85 rue de Bernières. Tél. 02 31 85 78 01. Ouvert du lundi au samedi, le midi et le soir.

