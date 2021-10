Une Rouennaise a fait à 76 ans son "Compostelle"

Le courage, la soif de vivre et la capacité d'accomplir des choses dont on ne se pensait pas capable ne se tarissent pas à mesure que les années passent. Marcelle Manson, une arrière-grand-mère pétillante, en est le parfait exemple. Elle a parcouru, à pied, les 1 520 kilomètres qui séparent le Puy-en-Velay de Saint-Jacques-de-Compostelle. C'est la rencontre avec Patrick Lefebvre, président de l'association Sur les Chemins de Compostelle qui a permis à cette Rouennaise de 76 ans de franchir le pas.

En avril 2011, elle s'est lancée dans l'aventure avec Christian, un autre membre de l'association, "pour me retrouver confrontée à moi-même et me ressourcer", explique-t-elle. Au bout de trois semaines et 600 kilomètres de marche, à force de vouloir suivre le rythme de son compagnon de route, quinquagénaire fringant, les genoux capricieux de Marcelle la rappellent à l'ordre : elle doit faire demi-tour. Un crève-cœur qui renforce sa volonté d'aller au bout du chemin.

"Jamais plus la même"

Un an plus tard, elle remplit de nouveau son sac à dos de neuf kilos, prend le guide Miam-miam-dodo, la bible des pèlerins qui recense les gites et les épiceries tout au long du parcours, et se remet en route. Seule, cette fois. Et là, cette Mont-Saint-Aignanaise qui n'avait jamais réellement voyagé, se sent comme portée. Elle sera victime d'un malaise à quelques encablures de Burgos, en Espagne, mais rien ne peut plus entraver sa marche spirituelle vers la découverte "d'un elle-même" qu'elle ne soupçonnait pas. Le 7 juin 2012, elle est arrivée à Saint-Jacques, mais le livre de son périple ne se refermera jamais. "Il n'y a pas un jour où je n'y pense. Je ne suis plus la même : je suis plus tolérante, plus à l'écoute des autres".