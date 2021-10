Julien Delfaud, connu entre autres pour son travail avec Phoenix ou Super Discount, se penchera sur le cas de Mon nom et Des questions me reviennent, deux chansons aux armatures folk classiques qu’il s’emploiera à dévergonder en compagnie d’un autre agitateur électro, Benjamin Lebeau (The Shoes), leur duo finissant par co-réaliser la moitié de l’album. De l’autre côté de l’Atlantique, dans le Brooklyn turbulent d’où ont émergé les plus cruciales expériences sensorielles des dix dernières années, Gaëtan s’est posé avec en tête les carambolages sonores orchestrés par LCD Soundsystem et plus largement dans les productions du label DFA. Tim Goldsworthy, cofondateur de Mo’Wax et désormais Midas de DFA, entraînant dans la boucle son partenaire Eric Broucek (Juan McClean !!!), apportera lui aussi les éléments combustibles qui contribuent au bel embrasement de ce disque feu d’artifice.

L’autre idée qui tenait à c½ur de Gaëtan Roussel, c’était de repenser entièrement les parties vocales, faire cohabiter le français et l’anglais et accueillir des voix extérieures, avec toujours à l’esprit cette impression de plénitude ressentie à l’écoute des disques de Gorillaz. Pas question pour autant de procéder à un casting artificiel de featurings désireux d’arrondir leurs fins de mois. Deux noms finiront par émerger de ces cogitations comme une double évidence. D’un côté Gordon Gano, le pistolero de Violent Femmes, source d’inspiration de toujours et figure tutélaire de Louise Attaque depuis les débuts. De l’autre la plus surprenante Renee Scroggins, l’une des trois s½urs légendaires de E.S.G, le groupe New Yorkais du South Bronx qui célébra au début des années 80 la rencontre entre le feu Hip-Hop et la glace Cold Wave. "J’ai découvert E.S.G lors de leur reformation en 2001 et j’avais l’impression d’être le dernier à connaître ce groupe qui incarne pourtant tout ce que j’aime." Gano et Scroggins, deux des étoiles les plus éloignées de la galaxie rock américaine des années 80 et qui pourtant trouvent parfaitement leur place dans celle d’un français aux idées rassembleuses. En entrelaçant sa voix au flow toujours aussi vénéneux de Renee sur Si l’on comptait les étoiles, puis en lui laissant quasiment toute la place sur le turbulent Do you wanna dance – qui sonne véritablement comme un inédit de E.S.G -, Gaëtan Roussel fait preuve d’un sens de l’hospitalité qui anoblit encore un peu plus sa démarche. Avec Gordon Gano, l’enjeu était ailleurs, car les deux hommes se connaissent si bien que seul un rôle à contre-emploi pouvait encore les faire se surprendre. Cela donne le très impressionnant Trouble, véritable cadavre exquis musical s’entrechoquent tant le hip-hop bluesy des premiers Beck que le mellotron des Beatles et les cuivres des Specials.