Tennis de table : le Caen TTC se replace dans la course

Vainqueur 4-1 à chaque fois, Caen n'a pas tremblé. Mardi 26 mars, il a dû, néanmoins, "s'employer" devant les Nordistes. "La hiérarchie a été respectée mais ça n'a pas été si facile que ça", précise Xavier Renouvin, l'entraîneur caennais. Pour préserver sa deuxième place, qui offre un ticket pour la Pro A, Caen ne peut se permettre de lâcher le moindre point contre une équipe de bas de tableau. Ses joueurs l'ont bien compris.

Premier en piste, Robert Eriksson a ouvert la voie contre Ludovic Bierny (3-0). Le Suédois allait rencontrer légèrement plus de difficultés quelques minutes plus tard devant Paul Gauzy, qui avait pourtant perdu ses huit matchs disputés préalablement cette saison. "Robert n'a pas joué à son meilleur niveau, mais il a été appliqué et sérieux, retient Xavier Renouvin. Il s'est bien battu, même si ses victoires sont logiques."

"Ce sera serré jusqu'à la fin"

Après un passage à vide, Robert Eriksson retrouve des couleurs. Le numéro 1 caennais ayant amené deux points, il restait à ses camarades de compléter le tableau. Jakub Kleprlik et Wang Xin s'en sont chargés, malgré le point perdu par le second cité contre l'espoir tricolore Thomas Le Breton (1-3). Au cœur d'un calendrier favorable, Caen est en passe de remplir son objectif : réaliser un sans-faute contre les trois derniers du classement, qui se succèdent face aux Caennais.

Il faudra poursuivre sur cette voie le 9 avril contre Metz avant six semaines de pause liées aux championnats du monde, qui se dérouleront à Paris. Le Caen TTC reprendra alors par un choc probablement décisif contre Nice, quatrième de Pro B à deux points des Normands. "Ce sera serré jusqu'à la fin", prédit Xavier Renouvin. Il reste quatre journées jusqu'au dénouement prévu le mardi 4 juin. Seuls Rouen et Nice semblent désormais en mesure de priver le promu d'une deuxième montée consécutive.