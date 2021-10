CFA 2 : Mondeville revient de loin

Les deux équipes ont livré un match à rebondissements, marqué par six buts, plusieurs poteaux, deux expulsions (pour Vertou, aux 33ème et 91ème minutes) et six avertissements (dont cinq pour Mondeville). Les Mondevillais sont revenus de loin. En dépit de leur supériorité numérique, ils ont été menés 3-1 par un adversaire candidat à la montée en CFA.

Des buts de Jonathan Fériaud et Antoine Péron, ce dernier dans les arrêts de jeu, ont permis aux Bas-Normands d'égaliser in extremis. Le poteau est venu sauver les Mondevillais une minute plus tard. L'USONM reste néanmoins relégable avant la réception cruciale de La Montagnarde, samedi 13 avril.