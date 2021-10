John Legend surfe sur le succès du dernier Tarantino

John Legend a su laisser des traces de son passage dans le dernier Tarantino. Le morceau "Who Did That To You" en est la preuve formelle. Son dernier album est sorti en 2009 mais le crooner n'a pas souhaité s'arrêter là même si le succès du western "Django Unchained" a boosté les ventes de la bande originale du film sur les plateformes de téléchargement en ligne.

Celui qui est à l'origine des hits d'Adèle (Rolling In The Deep / Skyfall) est accompagné par Kanye West sur ce nouveau projet musical. La qualité est sans appel, et ce, dès les premières notes du titre "The Beginning", le premier extrait de son nouvel opus dont la sortie est prévue avant 2014.