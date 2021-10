Suicide du médecin de Koh-Lanta, Thierry Costa

Le suicide au Cambodge du médecin de Koh-Lanta, Therry Costa, survient un peu plus d’une semaine après la mort d’un candidat de l’émission âgé de 25 ans, Gérald Babin, au premier jour de tournage de la 16e saison, dans l’île de Koh Rong, au large de Sihanoukville (sud)..

Thierry Costa, 38 ans, était médecin urgentiste. Il a laissé une lettre qui a été transmise à sa famille.

Une lettre d'adieu dactylographiée

Dans la lettre que Thierry Costa a laissé, il écrit "Ces derniers jours mon nom a été sali dans les médias. Des accusations et suppositions injustes ont été proférées à mon encontre."

Il poursuit "Depuis 20 ans que j'ai débuté la médecine je me suis toujours attaché à travailler beucoup, avec respect de mon patient et amour de la médecine, en adéquation avec le serment d'Hippocrate. J'ai cette sensation aujourd'hui que tous ces efforts ont été réduits à néant par des articles mensongers. Je n'oserai plus croiser un regard en France sans que je me pose la question de savoir s'il est rempli de méfiance envers moi".

Thierry Costa aborde ouvertement le décès du candidat de l'émission "De la même façon, je suis certain d'avoir traité Gérald de manière respectable, comme un patient et non comme un candidat. Même si je regrette cette fin malheureuse, j'ai agi là aussi conformément au serment d'Hippocrate et entourés de vrais professionnels. Je lui souhaite de reposer en paix."

"Je m'endorts serein ce soir... Parce que devoir reconstruire cette réputation détruite me serait insupportable...". Parlant de son geste, il indique "c'est mon seul choix possible".

En post scriptum, le médecin indique que "la lettre est publique". Celle-ci est signée "Thierry".

Extrait du communiqué d'Adventure Line Production

"Nous apprenons avec consternation que le docteur Thierry Costa s'est donné la mort aujourd'hui au Cambodge", déclare ALP dans un communiqué. "Thierry Costa, 38 ans, médecin-urgentiste (...) était également le médecin de Koh-Lanta depuis quatre saisons. Son très grand professionnalisme et son humanité à l'égard des participants et des équipes de production ont toujours fait l'unanimité. Il a laissé une lettre qui a été transmise à sa famille".

«Cet événement tragique doit inciter ceux qui accusent et commentent sans discernement à faire preuve de responsabilité», ajoute ALP dans le communiqué.