TNT : plus que quelques jours ...

Que va-t-il se passer exactement ?

Très concrètement, à minuit pile dans la nuit du lundi 8 au mardi 9 mars, les émetteurs qui diffusaient la télévision en mode analogique s'éteindront définitivement. Ceux qui diffusaient déjà en mode numérique (satellite, câble, ADSL, fibre optique, etc) seront stoppés provisoirement. La diffusion hertzienne sera alors remplacée par la Télévision Numérique Terrestre ou TNT.

Dois-je acheter un décodeur ?

Cela dépend des éléments suivants : le type de votre antenne, la couverture ou non de votre zone de résidence par la TNT, le rattachement ou pas de votre quartier à un réseau câblé. Si depuis le 1er décembre 2008, vous avez acheté un téléviseur labellisé HD, vous êtes forcément déjà équipé d'un adaptateur TNT HD intégré. Si votre télé est plus ancienne, il vous sera nécessaire de compléter votre équipement, par un décodeur ou un adaptateur TNT. Dans les faits, si vous voyez défiler depuis plusieurs semaines un bandeau d'alerte Òsur votre téléviseur, vous devrez l'adapter pour recevoir la télévision numérique.

Puis-je bénéficier d'aides financières ?

Si vous résidez dans une zone couverte par la TNT, vous pouvez bénéficier d'une aide de 25 € maximum pour adapter votre installation sous certaines conditions et notamment de ressources.

Où m'informer ?

Des informations complémentaires sur les modalités du passage à la télévision numérique sont disponibles sur le site internet www.tousaunumerique.fr/ ou par téléphone au 0 70 818 818 (prix d'un appel local).

Pour se renseigner, le bus “Tous au numérique”sera également présent ce vendredi 5 mars de 10h à 18h dans le quartier du Chemin vert et ce samedi 6 mars de 10h à 18h en centre ville, Place Bouchard.

Galerie photos