Quelques flocons pour ce début de week-end de Pâques

Quelques flocons de neige sont attendus pour le début de ce week-end de Pâques dans la Manche. Quelques précipitations se produiront dans la nuit de vendredi à samedi, mais elles resteont faibles et éparses.

Avec le refroidissement nocturne, elles se feront toutefois sous forme de flocons notamment sur les hauteurs du Bocage Mortainais ou du Saint Lois où une petite pellicule est possible en fin de nuit.

On restera prudent sur ces régions d'autant que les températures seront voisines de zéro. Sur le reste du département, quelques gouttes de pluies mais pas plus.

Le vent d'Est à Nord-Est est faible à modéré, plus sensible sur les côtes exposées du Cotentin. Les températures minimales sont voisines de 0 degré dans l'intérieur, 2 à 3 degrés sur les côtes et dans le Cotentin.