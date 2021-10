Tribunal de Rouen : elle détournait des chèques de l'entreprise

Au printemps 2010, à Caudebec-en-Caux, une secrétaire d'à peine 60 ans partait à la retraite après plus de 20 ans de "bons et loyaux services” pour une société d'aéronautique. Là-bas, elle était chargée de gérer et comptabiliser les chèques de ses collègues qui s'inscrivaient aux sorties et voyages organisés par le comité d'entreprise.

La senior fut remplacée. Mais quelques mois plus tard, en vérifiant les comptes du comité, la nouvelle recrue se rendit compte, avec stupeur, du détournement d'un certain nombre de chèques entre janvier 2008 et avril 2010 : soit 55 chèques d'un montant total d'environ 15 000 €. En novembre 2011, la retraitée a été sommée de s'expliquer : "Je ne sais pas trop pourquoi j'ai fait cela. J'ai une vie de famille stable, j'ai fini de payer ma maison… J'avais l'habitude de gérer des sommes annuelles importantes. C'était plutôt facile car les comptes étaient certifiés sans réel contrôle”. Les mois suivants, l'inculpée a remboursé les sommes dérobées.

Le 19 mars dernier, la prévenue a été condamnée par le tribunal correctionnel de Rouen pour abus de confiance, à 10 mois de prison avec sursis. "Je regrette sincèrement. Cela me ronge”, a-t-elle affirmé. "J'ai dû être tentée et je suis passée à l'acte !"