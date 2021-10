Hauts-de-Rouen : les migrants sont à bon port

"L'ancrage territorial de l'APMAR permet à l'association de ne pas être déconnectée du contexte social", explique Nathalie Rault, membre du conseil d'administration.

Insertion sociale

Les actions de l'APMAR visent à favoriser l'insertion sociale et professionnelle des migrants, installés ou primo-arrivants. Elles s'articulent autour de l'apprentissage et se déroulent dans les Hauts de Rouen, mais aussi à Saint-Sever ou Maromme. Des cours de français langue étrangère, d'alphabétisation et divers types d'ateliers sont proposés aux adultes. Le secteur enfant s'appuie sur des actions pédagogiques variées pour permettre aux jeunes d'apprendre autrement. "L'APMAR défend des valeurs, notamment celle du vivre ensemble", ajoute Nathalie Rault.

Aujourd'hui présidée par Laurent Chataigner, l'association a, depuis sa création en 1968, donc été le témoin des vagues d'immigration qui se sont succédé. Elle est, ainsi, un baromètre des tendances migratoires.

Pratique. 02 35 34 74 16