Déville-les-Rouen : l'entreprise Apsolu apporte une plus-value verte

La société, spécialisée dans la vente de produits d’emballage et de conseil en supply chain - c’est-à-dire la gestion de la chaîne logistique des marchandises, en a fait son leitmotiv.

Logistique durable

Avant d’installer la toute jeune entreprise sur le site de Creapolis, à Déville-lès-Rouen, en juin 2011, ses trois fondateurs, Stéphane Pillon,Samuel Salamagnon et Emmanuel Préterre, ont mûri le projet durant deux ans.

Le concept d’Apsolu ? Apporter aux entreprises des solutions d’eco-packaging : "Nous proposons les emballages qui conviennent le plus à leur fonctionnemen, tout en étant les moins polluants possible", détaille Stéphane Pillon. Apsolu réalise du courtage en solution, sélectionnant les intervenants en tenant compte non seulement du volet financier mais aussi du bilan énergétique. L’entreprise met également en place des chaînes de logistique durable. "Nous apportons des méthodes nouvelles dans la façon d’envisager la logistique. Le but est toujours de faire gagner de l’argent aux entreprises mais en ajoutant cette dimension de respect de l’environnement".