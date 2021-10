L'université de Caen abrite 2 milliards d'années sur 150 m2

Près d'un an après l'inauguration de l'espace, peu de Caennais ont encore parcouru les richesses géologiques rassemblées ici. "Dix années ont permis de rendre ce projet possible. Mais pour le rendre attractif, il faut maintenant améliorer l'éclairage, et déterminer les règles du jeu. Nous devons nous donner les moyens matériels d'ouvrir ce site à tout le monde", plaide Jacques Avoine, président de l'association Patrimoine géologique de Normandie. Pour le moment, ces fossiles, pierres et autres minerais de grande valeur patrimoniale ne sont accessibles que sur demande et lors de journées exceptionnelles.

Si seule une infime partie des collections est présentée, il reste dans des dizaines de tiroirs une manne incommensurable de trésors géologiques, dont l'inventaire sera, lui aussi, un véritable voyage dans le temps.