Jean-François Le Grand reçoit des soutiens de poids

. Depuis le mardi 16 février, la radio Tendance Ouest (100.2 à Caen) a déjà reçu plusieurs des huit candidats aux élections régionales des 14 et 21 mars. Rencontre avec quatre d'entre eux.

. Jean-François Le Grand, tête de liste UMP-Nouveau Centre aux élections régionales, a déjà effectué de nombreux déplacements dans la région, comme, par exemple, jeudi 18 février, à Saint-Pierre-sur-Dives (voir photo ci-dessus). Et, à quelques jours du premier tour de ce scrutin, cela n'est pas prêt de s'arrêter. Après avoir reçu, mercredi 24 février, un soutien de poids en la personne du tout nouveau et hyper médiatique député UMP, David Douillet, le principal rival de Laurent Beauvais recevra, ce vendredi 26 février, à 20h30, l'appui de Xavier Bertrand, secrétaire général de l'UMP lors d'une réunion publique à Mortagne-au-Perche, dans l'Orne, et le mercredi 3 mars, c'est le premier ministre François Fillon, en personne, qui appuiera le trio Augier, Le Grand, Nury, lors d'un grand meeting régional, au Centre de Congrès, à Caen.

. Laurent Beauvais, tête de liste PS-PRC-PCF, a également multiplié les déplacements sur la région, à l'image de sa déplacement le samedi 20 février, dans l'Orne. Et, dans le cadre du sprint final, ce vendredi 26 février, la tête de liste recevra le soutien de l'ancien premier ministre socialiste Laurent Fabius au Centre de Congrès, à Caen, à 20h. Martine Aubry, première secrétaire du parti socialiste, sera dans l'agglomération caennaise ce lundi 1er mars et François Hollande sera présent à un meeting, à Caen, le mardi 9 mars, à 21h.



