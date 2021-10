La mauvaise combinaison entre les conditions météorologiques et la pollution aux particules continue, c'est pourquoi Air Normand maintient, pour ce mardi 26 mars, le déclenchement du seuil d'information et de recommandation aux personnes sensibles. Aucune amélioration sensible n'est attendue dans la journée.

Plus d'informations sur www.airnormand.fr