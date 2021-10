Nouvel épisode de pollution en Haute-Normandie

A cause d'une mauvaise combinaison entre les conditions météorologiques et la pollution atmosphérique, Air Normand a annoncé une vague de pollution aux particules pour ce lundi 25 mars. Le seuil de recommandation et d'information a été dépassé.

Il est donc recommandé aux personnes sensibles d'éviter toute activité sportive et physique intense. Aucune amélioration n'est attendue dans la journée.

Plus d'informations sur airnormand.fr