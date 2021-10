Le Havre : les livreurs se servaient dans les réserves de la Poste

Les employés de cette société sous-traitante de la Poste, piochaient régulièrement dans les réserves de la Poste. Les vols et les escroqueries se seraient produits sur une période allant de décembre 2010 à mars 2013.

Onze personnes impliquées

Le 6 décembre 2010, l'un des livreurs est surpris par le service de sécurité de la Poste en flagrant délit de vol dans un entrepôt. Interpellé par la police il a reconnu les faits. Une enquête est ouverte : les policiers ont découvert que les vols étaient nombreux, touchant huit sociétés et pas moins de 60 particuliers. Au terme de plusieurs mois d'enquêtes onze personnes, 5 hommes et 6 femmes, ont été identifiés, le 19 mars dernier. Tous ont été placés en garde-à-vue et entendus par les forces de l'ordre.

Lors d'une perquisition faite au domicile de la personne interpellée en 2010, les policiers ont retrouvé une trentaine de produits volés : parfums, ordinateurs, vêtements, etc. Chez un autre c'est un ordinateur, utilisé pour débloquer les portables volés, qui a été retrouvé. Le préjudice s'élève en tout à au moins 20.000€.

L'ensemble des personnes mises en cause, âgées de 20 à 46 ans, sont originaires de l'agglomération du Havre. Dix d'entre eux ont été convoqués au tribunal pour le 23 novembre. Le dernier devra payer une amende de 300€.