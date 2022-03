Attirer les touristes à Caen

Depuis 1952, elle a des missions d'information mais aussi de développement du tourisme sur la ville. Cela signifie des actions de promotion pour aller parler de la ville à l'extérieur et faire connaître la ville auprès d'un nouveau public.”

Est-il facile de valoriser Caen ?

“Oui, parce que nous avons un patrimoine historique et architectural incroyable. Beaucoup de villes nous envient ce patrimoine. Maintenant, en terme de communication, il faut avoir les moyens de communiquer à l'extérieur, d'où cette importance de partir sur des salons et de créer des produits qui donnent envie de découvrir la ville.”

Quelles sont les nouveautés en 2010 ?

Nous avons des parcours pour les enfants, des rallyes découvertes pour les adultes et le pass tourisme qui permet de découvrir tous les acteurs locaux de la ville. Le petit train touristique de Caen reviendra cette année du mois d'avril au mois de septembre et les visites théâtralisées de l'été avec trois parcours.



