L'Observatoire régional de la santé placé en liquidation judiciaire

Créé en 1984, l'ORSHN vient de recevoir son acte de décès. Le 6 mars, le tribunal de grande instance de Rouen a placé cette association en liquidation judiciaire. Elle souffrait depuis plusieurs mois de graves problèmes financiers, ce qui aurait poussé l'Agence régionale de santé (ARS) puis le Conseil régional à cesser de lui verser des subventions. La Commission permanente de la Conférence Régionale de la Santé et de l'Autonomie (CRSA) de Haute Normandie a exprimé aujourd'hui sa vive inquiétude.

L'ORSHN poursuivait une mission de service public. Son rôle consistait à "rassembler, analyser et rendre accessibles les données régionales disponibles du champ sanitaire et social, susciter ou réaliser des études dans des domaines mal explorés, et apporter une expertise en santé publique", peut-on lire sur son site internet, toujours accessible.