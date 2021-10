Roller-Hockey : deux joueurs des Spiders en équipe de France

C'est pour le regroupement de l'équipe de France senior que les Rouennais Kevin Beziau et Thomas Auvray, intégreront l'équipe de France, à Voiron, en Isère.

Ce ne sera pas une première pour Kevin Beziau, attaquant rouennais de 21 ans, qui avait déjà participer aux Mondiaux de Colombie en juillet 2012. Il fait d'ailleurs partie des meilleurs compteurs du club Elite puisque'il cumule 52 points (25 buts et 27 assistances) marqués en 23 matches.

Thomas Auvray, 27 ans et défenseur des Spiders, a également participé aux regroupements des Tricolores et notamment en Colombie. En 17 matches, il a inscrit pas moins de 13 points (4 buts et 9 assistances).