Tribunal de Caen : il revendait le matériel de sa société sur eBay

Après une enquête interne, le pot aux roses est découvert : l'employé revendait sur eBay du matériel de sa société. Licencié, il a avoué les faits, indiquant même que ses agissements avaient débuté dès le début de son contrat. Un examen approfondi de son ordinateur n'a pas permis toutefois de dater avant la mi-octobre 2009 le début du trafic.

Devant le tribunal correctionnel de Caen, lundi 18 mars, l'entreprise a estimé son préjudice financier à plus de 30 000 €. Car, en plus, l'employé indélicat envoyait les objets vendus par le service d'expédition de son entreprise. Le prévenu, qui se défendait seul, n'a aucun antécédent judiciaire.

Il a expliqué qu'il recherchait un complément de salaire. "C'est d'autant plus bête, que si j'avais demandé une augmentation à mon patron, je l'aurais eu, je travaillais bien", assure-t-il. Le tribunal correctionnel de Caen a finalement condamné le prévenu à six mois d'emprisonnement avec sursis. Il devra aussi rembourser plus de 17 000 € à son employeur et 1 000 € de frais de procédure.