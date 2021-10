C’est la foire : les Belges débarquent à Rouen !

Bien connue des Français pour ses bandes-dessinées, ses bières et ses moules frites, la Belgique saura dévoiler d'autres aspects de sa personnalité.

Incontournable Brel

Des Gilles et des Echassiers, personnages folkloriques très populaires chez nos voisins, déambuleront dans les allées de la foire. Jacques Brel sera également à l'honneur : une exposition itinérante lui sera consacrée et le Knokke-Le-Zoute Orchestra s'en donnera à cœur joie avec le répertoire du grand chanteur disparu.

Près de 650 exposants seront présents à la Foire, répartis entre quatre pôles que sont la maison, l'artisanat français et étranger, les loisirs et l'évasion et enfin les vins et terroirs. Les organisateurs attendent 138 000 visiteurs.

Cette année aussi, les journées spéciales sont au rendez-vous: celle de la femme le 25 mars et de l'homme le 28 mars. Le sport sera mis à l'honneur du 29 au 31 mars.

Pratique. Ouvert tous les jours de 10h à 20h, sauf le 1er avril, fermeture à 19h. Nocturnes les samedi 23, vendredi 29 et samedi 30, jusqu'à 22h.