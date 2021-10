Hockey/Ligue Magnus : les Dragons de Rouen en finale !

Alors qu'ils menaient 2 victoires à 1 sur les Diables rouges de Briançons, les Rouennais ont arraché leur qualification pour la finale au terme d'un match très serré, mercredi 20 mars, sur la glace de leur adversaire. Vainqueurs 4-3, les Dragons ont démarré pied au plancher, menant rapidement 3 à 0, grâce à Anthony Rech puis Eric Castonguay à deux reprises.

Dans le deuxième tiers temps, les Briançonnais sont revenus à 2-3 avant que Johan Akerman redonne une avance de deux points à Rouen. Score final : 3-4, après un ultime but de Briançon lors du troisième tiers.

Les Dragons affronteront les Ducs d'Angers en finale de Ligue Magnus. Matchs 1 et 2 : mardi 26 et mercredi 27 mars, à Angers. Matchs 3 et 4 : vendredi 29 et samedi 30, à Rouen.