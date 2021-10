Il n'y aura pas de tram à Caen ce jeudi 21 mars après la sortie de rail d'un tram mardi soir. Un incident de ce même typse s'était déjà déroulé le 21 fevrier.

Tram A et B :



Les lignes de tram A et B seront toujours interrompues. Des bus de substitution ciruleront avec une fréquence à 10 minutes sur le tronc commun (entre Poincaré et Copernic) et à 20 minutes sur les branches A et B. L’itinéraire est détaillé sur twisto.fr et twisto.mobi.





Réseau Bus :



-Les horaires des lignes de bus 5,6,7,8,9,10,14,20 seront adaptés : le nombre de passages sera réduit. Les autres lignes de bus circuleront normalement.



-La Campus Express ne sera pas assurée.



-Les Directs Scolaires circuleront normalement à l'exception du Direct T qui ne sera pas assuré ce jeudi matin.



Les usagers sont invités à consulter twisto.fr et twisto.mobi pour avoir des informations détaillées. Un accueil téléphonique sera mis en place à compter de 7h.