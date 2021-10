A Caen, les trams ne circulent pas suite à un déguidage

L'incident s'est produit vers 19h30, au niveau de la station Lux-Victor Lépine. La ligne a été stoppée immédiatement. L’ensemble des rames fait l’objet d’un contrôle, depuis hier soir.

Ce matin, aucun tram ne circule. Des bus de renforts ont été mis en place. Ceux-ci circulent avec une fréquence à 10 minutes sur le tronc commun (entre Poincaré et Copernic) et à 20 minutes sur les branches A et B

Un accueil téléphonique est mis en place à compter de 7h au 02.31.15.55.55.