Le nombre de demandeurs d'emploi inscrits à Pôle Emploi en catégories A, B, C s'élève à 85 400 fin janvier 2010, soit une augmentation de +0,5% par rapport à fin décembre 2009. Sur un an, ce nombre est en hausse de +12,7%. Dans le Calvados, au mois de janvier 2010, s'agissant des catégories A, B, C, le nombre de demandeurs a augmenté de + 0,8% par rapport à janvier 2009, soit 42 115 chômeurs contre 36903 en janvier 2009.

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire