Volley : Hérouville reste imperturbable à domicile

La performance n'en serait pas vraiment une si elle ne concernait que la saison dernière, passée en Pré-Nationale. Elle le devient quand il s'agit du niveau supérieur. "Si on gagne contre Saint-Brieuc (le 14 avril), on aura battu toutes les équipes de notre poule", précise l'entraîneur-joueur Rony Thimalon. Vainqueur de Nantes dimanche 16 mars à l'issue d'un match de très bonne facture, premier set exclu (3-1), Hérouville peut nourrir des regrets quant au quatrième rang qu'il occupe.

"C'est une bonne place pour un promu mais, vu notre effectif, c'est le minimum que nous puissions faire." La cause de ce bilan en mi-teinte ? Une incapacité à gagner en déplacement. Le VCH n'a obtenu qu'un succès loin de ses bases, contre la lanterne rouge. "C'est le jour et la nuit. On manque d'agressivité à l'extérieur." La donne pourrait changer le 7 avril à Laval, avant-dernier.