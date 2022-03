Hérouville : Les écoles font peau neuve

Cette année, un total de 59 875,22 euros a été déboursé pour moderniser ces lieux d'apprentissage. Les travaux concernent les groupes scolaires du Bois primaire, du Boisard maternelle, du Boisard, du Val primaire, du Montmorency primaire et d'Auber maternelle. Ces travaux sont réalisés en fonction des besoins exprimés, tels des remplacements de portes, réfections de murs, de sols, ou de sanitaires. A l'école primaire du Val, c'est toute la bibliothèque qui est rénovée, selon les désirs des enseignantes, très attachées à l'art. Les coloris sont flashys, et rendent la pièce lumineuse. A coté, ce sont tous les luminaires de la salle d'exposition qui ont été remplacés par un éclairage tableau basse consommation. Un joli cadeau de rentrée pour les plus petits.