Reprise ce lundi des transports scolaires dans la Manche

Après avoir suspendu le réseau de transport scolaire depuis lundi 11 mars pour cause d’intempéries liées à la neige puis au verglas, le Conseil général de la Manche a décidé de permettre à nouveau la circulation des cars scolaires sur le réseau selon certaines modalités.

Toujours mobilisé, le Conseil général de la Manche a envoyé des patrouilles sur les circuits scolaires du centre Manche pendant le week-end, et a ainsi pu constater une accélération de la fonte des neiges. Les équipes tentent actuellement de dégager les points délicats repérés.

La circulation restera compliquée pour les cars dans les voies secondaires là où subsisteront des congères et entassements de neige. De plus, la pluie et la fonte des neiges rendant les accotements fragiles.

Ainsi, sur tout le département à part le nord-ouest, le transport scolaire va reprendre sur l’ensemble des réseaux.

Les automobilistes sont appelés à faciliter la circulation des cars dans ces routes secondaires.

Et, pour les endroits les plus difficiles, les parents sont appelés à emmener leurs enfants aux arrêts de cars accessibles si l’accès à leur arrêt habituel est difficile pour un car.

Les temps de trajet pouvant être perturbés, les horaires habituels ne seront pas garantis.

Exception du Nord-Ouest Manche : Dans les cantons de Beaumont Hague, Equeurdreville Hainneville, Les Pieux et Bricquebec , la circulation des transports scolaires (uniquement collèges et lycées) ne sera assurée que sur le réseau H1 (axes principaux). Les départs s’effectueront dans les bourgs des communes traversées par le réseau H1. Pour toutes les autres communes, les parents doivent impérativement emmener leurs enfants à un arrêt dans une commune située sur le réseau H1.

Les lignes régulières fonctionneront normalement le lundi 18 mars 2013, ainsi que les transports à la demande.