Astuces en jaune et blanc

Crème brûlée aux jaunes d'oeuf

pour six personnes



Préparation : 20 minutes

Cuisson : 30 minutes



6 jaunes d'œufs

2 gousses de vanille

130 g de sucre, 100 g de sucre brun

20 cl de lait

60 cl de crème liquide



Fendez les gousses de vanille en deux dans le sens de la longueur, retirez les graines noires aromatiques avec la pointe d'un petit couteau, mettez-les dans une jatte avec les jaunes d'œufs et le sucre et fouettez jusqu'à ce que le mélange blanchisse. Ajoutez le lait, puis la crème. Mélangez bien, filtrez au travers d'une passoire fine et laissez reposer au frais pendant 30 minutes.

Préchauffez le four à th. 3 (90°). Enlevez la mousse qui s'est formée à la surface de la crème. Répartissez la crème dans six plats à œufs en veillant à ce que son épaisseur ne dépasse pas 1,5 cm. Faites cuire au four pendant 30 minutes, laissez refroidir puis réservez les crèmes au frais pendant 3 h 30.

Au bout de ce temps, allumez le four en position gril, saupoudrez les crèmes de sucre brun, passez-les sous le gril bien rouge pour les caraméliser, laisser refroidir durant quatre heures et servez. Vous pouvez aussi utiliser un fer à caraméliser.



