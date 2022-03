Prévu ce samedi 16 mars à 20h, le match de la 28e journée de National entre Rouen et Bastia a donc été reporté par arrêté municipal, le terrain du stade Diochon ayant souffert de la neige.

Les matchs en retard s'accumulent de plus en plus pour le FCR, qui a joué pour l'instant à 23 reprises, contre 27 pour la plupart des clubs et 28 à l'issue de ce week-end.