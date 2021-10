Tribunal de Rouen : assommé à coup de coupe-boulon

Les faits sont graves. Le 9 mars dernier, à Rouen, deux amis d'infortune passent la soirée ensemble L'alcool coule à flots et rapidement, la bière succède au whisky.

Quelques heures plus tard, tous les deux décident de rentrer. L'un d'eux, sans domicile fixe, a récupéré la clé d'un appartement où il pourrait passer la nuit. Les deux hommes s'y rendent. Alors q'ils passent la porte de l'immeuble, le SDF ne retrouve pas sa clé. La cage d'escalier, en travaux, est jonchée de débris et d'outils en tout genre. Il panique, tout embrouillé qu'il est par les effets de l'alcool. Bientôt la tension monte, il s'énerve et accuse son ami de lui avoir dérobé la clé. Les deux hommes s'insultent. Le premier assène au second un violent coup de coupe-boulon en plein visage.

La victime, en sang, est secourue. Bien qu'elle dénonce son ami, elle se refuse à porter plainte mais le SDF est appréhendé.

Le lendemain après-midi, le 11 mars, il reconnaît les faits en comparution immédiate devant le tribunal correctionnel de Rouen. S'il a été entendu par les juges, son affaire a finalement été renvoyée au 9 avril. En effet, face à ses déclarations, le prévenu dit “avoir deux voix dans sa tête”, les magistrats ont donc ordonné une expertise psychologique.