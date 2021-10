Tribunal de Rouen : le fumeur de cannabis panique au volant de sa voiture

Le 16 décembre 2012, en fin d'après-midi, la police voyait passer, à vive allure, une Renault Clio. L'automobiliste ne s'arrêta pas au stop, les forces de l'ordre décidèrent donc de le contrôler, déclenchant leurs signaux sonores et lumineux. Le conducteur mit son clignotant droit mais ne tourna pas. Finalement, il bifurqua à l'intersection suivante, poursuivant sa folle course. Plus loin, il grilla un feu rouge avant de venir s'encastrer dans la clôture d'une halte garderie située rue Albert Dupuis. A l'arrivée, il avait perdu une chaussure, dans laquelle les enquêteurs ont récupéré dix grammes de cannabis.

Leur propriétaire a reconnu le refus d'obtempérer, le défaut de maîtrise et l'usage de stupéfiants.

Le 2 avril dernier, le prévenu, un jeune père de famille a expliqué "avoir été pris de panique." "A cause des stupéfiants ?, a questionné le juge.

- Oui.

- Vous êtes quelqu'un de responsable. Pourquoi consommez-vous du cannabis ?

- Je suis malade. A l'époque, je fumais tous les soirs un joint", a déclaré l'inculpé.

Il a été condamné à une peine de deux mois de prison avec sursis ainsi qu'à 150 € d'amende. Il devra effectuer un stage de sensibilisation aux dangers de l'usage de produits stupéfiants.